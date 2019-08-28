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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 10.30’da başladı....

SPOR 28.08.2019, 12:12
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 10.30’da başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular salonda gerçekleştirdikleri kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.
HASAN ALİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Sarı-lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir maçından sonra verilen izinden sonra Samandıra'ya gelen Hasan Ali Kaldırım, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Salonda ayağını hiç kullanmadan idmanlarını yapan Hasan Ali'nin en az 3 hafta  bu şekilde özel programla çalışacağı bildirildi.

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