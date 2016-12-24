Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren çalışma, yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

İSTANBUL /