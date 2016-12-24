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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Can...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum ve defans organizasyonlarıyla süren çalışma, yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

İSTANBUL /

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