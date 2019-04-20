Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci takımla çalıştı

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

TOLGA CİĞERCİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

