Fenerbahçe'de tarihi genel kurul başladı

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç alkışlarla karşılandı

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayan Genel Kurul'da 26 bin 2 kişi oy kullanacak. Genel Kurulun ilk gününde Aziz Yıldırım ile Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Denetim ve faaliyet raporları açıklanacak. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un gelişi

-Aziz Yıldırım'dan detaylar

- Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması

-Vefa Küçük'ten detaylar

- Seçim platformundan görüntüler

FOTOĞRAFLI