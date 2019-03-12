Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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