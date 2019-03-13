Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11:30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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