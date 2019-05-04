Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off final serisinin son maçında Arkasspor'u 3-0 yenerek seriyi 3-2 tamamlayan ve 2018-2019 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe, lig tarihindeki 5'inci şampiyonluk kupasını törenle kaldırdı.

Yedi yıl sonra şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Salonu dolduran sarı-lacivertli taraftarlarla büyük coşku yaşayan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk şarkıları söyledi. Normal sezonu 5'inci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Play-Off çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise Halkbank'ı elemişti.

İkinci olan Arkasspor ise şiltini İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun elinden aldı. Final serisinde En İyi Oyuncu ödülünü Fenerbahçeli Salvador Hidalgo alırken, En İyi Pasör Ödülü Fenerbahçeli Ulaş Kıyak'ın, En İyi Smaçör Ödülü Arkassporlu Adis Lagumdzija'nın, En İyi Orta Oyuncu Ödülü Fenerbahçeli Emre Batur'un, En İyi Libero Ödülü Arkasspor'dan Burak Mert'in oldu. Paidar Demir Özel Ödülü ise Fenerbahçe'den Oğuzhan Karasu'ya verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fenerbahçeli voleybolcuların sevinç gösterileri

- Ödül töreninde en iyi voleybolcuların görüntüleri

- Arkasspor'un ikincilik şiltini alması

- Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını kaldırması

- Toplu sevinç görüntüsü