Fenerbahçe'de oy verme işlemi devam ediyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç üyelerle bir araya geldi

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi sürüyor.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

YILDIRIM VE KOÇ ÜYELERLE BİR ARAYA GELDİ

Aziz Yıldırım, oy vermek için gelen genel kurul üyelerini alana girişte karşılarken, Ali Koç da genel kurul üyeleriyle sohbet etti. İki başkan adayı da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen üyeleri kırmadı.

Bu arada Fenerbahçe'nin eski kaptanı Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu da Ülker Stadı'na gelerek oyunu kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oy verme işleminin başlaması

- Aziz Yıldırım'dan detaylar

- Genel detaylar

03.06.2018 - Haber Kodu : 180603020

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