Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı

Mustafa AKIN – Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() -  Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı. Mali Genel Kurul öncesi Divan Başkanlığına...

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı

Mustafa AKIN – Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() - 

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı. Mali Genel Kurul öncesi Divan Başkanlığına Vefa Küçük önerildi. Üyelerin oyunu alan Küçük, Divan Başkanlığına seçildi.
Vefa Küçük, teşekkür ederek başladığı konuşmasında genel kurulun nasıl işleyeceğini ifade etti. Olağan Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemler ayrı ayrı ibraya sunulup 2019 yılı bütçesi oylanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vefa Küçük'ün divan başkanlığına seçilmesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328