Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Victor Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."