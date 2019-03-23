Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. U21 Takımımızın da katılımıyla gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü idman; çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

