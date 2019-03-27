Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() -
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular,  5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 Takımının da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Eskişehirspor'la yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.
15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI'NDAN ZİYARET
15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret gerçekleştirdi.
MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanını izlemek üzere sarı-lacivertli takımın otobüsü ile görev yaptıkları birlikten alınan subay, er ve erbaşlar, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından Ersun Yanal'a plaket takdim edildi.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken; görevli subay, er ve erbaşlar takım otobüsü ile birliklerine götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328