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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'te...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Ayrıca Arnavutköylü Fenerbahçeliler grubu, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara çiçek hediye ederek tatlı ikramında bulundu.

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