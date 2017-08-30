Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL-() Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde bugün akşam saatlerinde...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL-() Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 18.00’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.
Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular antrenmanı dayanıklılık koşusu ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Milli takımlarda bulunan oyunculardan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 31 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314