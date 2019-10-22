Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 26 Ekim cumartesi günü ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, Max Kruse ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı.