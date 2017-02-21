Fenerbahçe'de Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL- Fenerbahçe, yarın akşam Rus ekibi Krasnodar ile sahamızda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 19:00’da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertli takım, Can Bartu Tesislerinde kampa girdi.

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