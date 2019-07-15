Fenerbahçe'de Kiah Stokes'un sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, bu sezon yerli statüsünde oynayacak kadın basketbol takımı oyuncularından Kiah Stokes'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivotun 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol şubemiz, Milli oyuncumuz Kiah Stokes ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kiah Stokes'a çubuklu forma ile nice başarılar dileriz" denildi.