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Fenerbahçe'de Karacan istifa etti

İSTANBUL,() Fenerbahçe Kulübü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Karacan görevinden istifa etti. Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrıldığı...

Fenerbahçe'de Karacan istifa etti

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Kulübü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Karacan görevinden istifa etti.
Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali İhsan Karacan, Fenerbahçe Üniversitesi Koordinasyon Komitesi'ndeki görevinden ayrılmasına neden olan olgu ve gelişmeler yanında, 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi sonrasında, hukuksal bir zorunluluk olmamakla beraber etik bir sorumluluk gereği olarak yeni seçilmiş yönetime karar verme ve değerlendirme yapma alanı sağlamak amacıyla Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa talebini yönetim kurulumuza sunmuş olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üyelerle ilgili olarak alınacak kararlar ve gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

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