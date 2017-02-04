Fenerbahçe'de hedef Beşiktaş'a Vodafone Arena'daki ilk yenilgiyi tattırmak

Beşiktaş derbisi sarı-lacivertli takım için çıkış noktası

Fenerbahçe'nin en zor dönemi

Şubat ayında 6 maçın 4'ü deplasmanda

Kayseri yenilgisi sonrası şampiyonluk şansını zora sokan Sarı-Lacivertliler kupa maçına odaklandı

Şubat ayına derbi galibiyeti ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin zorlu süreç için morale ihtiyacı var

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

Kayserispor'dan farklı mağlubiyet alan Fenerbahçe lig şampiyonluğu için işleri zora sokarken Beşiktaş derbisi en sıkıntılı döneme denk geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın derbi maçta Beşiktaş karşısında tur arayacak.

ŞUBAT AYI FENERBAHÇE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ın Konyaspor'u yenmesi ile puan farkı 9'a çıkan Fenerbahçe kupa maçına odaklandı. Deplasmandaki Beşiktaş derbisini çıkış noktası olarak gören Fenerbahçe'de Yönetim ve teknik direktör Advocaat, 1 Şubat'tan itibaren sıkı bir döneme girdi ve Samandıra'daki ziyaretler ve motivasyon konuşmaları ile herkesin bu takım için varını yoğunu ortaya koyması istendi.

TÜRKİYE KUPASI, AVRUPA LİGİ VE LİG MAÇLARI PEŞ PEŞE...

5 Şubat'ta kupadaki Beşiktaş deplasmanı ile başlayacak zorlu süreç, ligin 20. haftasında 11 şubat'ta Bursa deplasmanı ile devam edecek.

16 Şubat Krasnodar ile Avrupa Ligi'nin ilk maçı deplasmanda oynanacak. Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta...

19 Şubat'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe Şubat ayını Gaziantep deplasmanında 26 Şubat'ta tamamlayacak. Şubat ayındaki 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe lig ve kupalardaki kaderini 5 Şubat ile 26 şubat arasında yani 3 hafta içinde belirlemiş olacak.

SOW DÖNDÜ, OZAN İYİLEŞTİ... EMENİKE VE VAN DER WİEL AFFEDİLDİ

Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak isteyen Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek. Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak. Volkan Şen ve Salih Uçan'ın ise sakatlıkları sürüyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısına ; 4-2-3-1 sistemi ile Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Skrtel-Hasan Ali, Mehmet Topal-Josef, Lens-Aatıf-Alper ve Fernandao şeklinde çıkması bekleniyor