Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

