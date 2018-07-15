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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

MUSTAFA AKIN / LOZAN,() -  Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı.  Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı TSİ 11:00'de başladı....

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

MUSTAFA AKIN / LOZAN,() - 

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı. 
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı TSİ 11:00'de başladı. Otelin yakınlarındaki bir spor tesisinde teknik direktör Phillip Cocu gözetiminde başlayan çalışmanın ilk 20 dakikası basına açık yapıldı. Teknik direktör Cocu idman öncesi öğrencilerini bir araya topladı ve antrenmanda yapılmasını istediği şeyler hakkında bililer verdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman kondisyona yönelik çalışmalar ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. 
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte adalesinde ağrı bulunan İsmail Köybaşı takımdan düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.
FERDİ KADIOĞLU AKŞAM DAHİL OLACAK
Fenerbahçe'nin Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu sabah yapılan idmanda yer almadı. Kadıoğlu'nun öğlen saatlerinde İsviçre'ye geleceği ve akşam saatlerinde yapılacak idmana katılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Cocu'dan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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