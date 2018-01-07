Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Bu arada Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’ndan bir ekip Fenerbahçe’nin Kamp yaptığı otelde futbolculardan numune aldı. Mehmet Topal ve Skrtel idrar örneği verirken, Valbuena, Josef ve Guiliano kan numunesi verdiler. Skrtel'in işlemleri uzun sürdüğü için antrenmana katılmadı. Çalışma sonrası programlı basın toplantısına bu sebeple Skrtel yerine Neustadter katıldı. Antrenman öncesi Lara ve Manavgat Fenerbahçe Futbol Okulları’ndan öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirip, çalışmayı seyrettiler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Futbolcular ve çocuklarla fotoğraf çektirmeleri
- Antrenmandan detaylar