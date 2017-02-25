Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL- Fenerbahçe, Gaziantepspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki çalışma, saat 14:00’da başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda yapılan pas organizasyonları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fehenbahçe, özel uçakla Gaziantep’e gitti.