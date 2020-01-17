Fenerbahçe'de Gaziantep maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlandı.Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamladı.Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Gaziantep’e hareket edecek.