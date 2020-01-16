Fenerbahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 18'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapılan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Gaziantep’e hareket edecek.