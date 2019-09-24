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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen...
SPOR 24.09.2019, 13:51
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
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