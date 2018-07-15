Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu idmana çıktı

Mustafa AKIN / LOZAN () - Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı kamp ile sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı TSİ 15.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. Fenerbahçe'de öğle yemeği öncesinde sarı lacivertli takımın kampına dahil olan Ferdi Kadıoğlu, ilk idmanına çıktı. Öte yandan hafif ağrıları bulunan Mehmet Ekici, kontrol amaçlı dinlendirilirken sabah yapılan çalışmada adalesinde ağrı bulunduğu için düz koşu yapan İsmail Köybaşı, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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