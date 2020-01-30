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Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı
SPOR 30.01.2020, 18:33
Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertli kulüp, Falette'nin sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı lacivertli kulüp, Falette'nin sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
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