Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.Sarı lacivertli kulüp, Falette'nin sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.