Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmamalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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