Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen...

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmamalarla tamamlandı. 
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328