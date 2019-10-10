Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.Sarı -lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Moses ile Rodrigues özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürürken, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar, çalışmada yer almadı. Sarı-lacivertli takım Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.HASAN ALİ DÖNÜYORÖte yandan Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayan ve geçtiğimiz hafta taban çatlağı tedavisi için ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım yarın Türkiye'ye dönecek. Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla sol bekte kimi oynatacağını düşünen Ersun Yanal'ın tedavisi büyük ölçüde sona eren ve yarın takıma dahil olacak Hasan Ali'ye forma vermesi bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım yarınki idmanda göstereceği performans ile tam not alırsa Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacakları maçın kadrosunda yer alacak.