Fenerbahçe'de denetim kurulu raporu Ekim ayında açıklanacak

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul, ()



Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunun Ekim ayında açıklanacağını ifade etti.

Mehmet Vodina, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Temmuz ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu raporunu okumak üzere kürsüye çıktı. Vodina, sarı-lacivertli kulüpte mali incelemenin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Haziran ayında yapılan seçimlerde göreve seçilmek bizleri mutlu etti. Yönetim Kurulu tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre yıllık konsolide denetleme kurulu raporlarının çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların kesin sonuçları elimize ulaşmadı. Bu nedenle Denetim Kurulu Raporu, Ekim ayındaki toplantıda sizlerin bilgisine sunulacaktır.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Vodina'nın açıklamaları

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