Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen başladı

Ali Koç: "Şampiyonluk sözü veya transfer sözü vermedik, bir kültür sözü vermiştik"

"Duyurmaya yakın olduğumuz oyuncular olabilir"

Damien Comolli: ''Hocamızın beğendiği bazı oyuncular var, onları takip ediyoruz"

Phillip Cocu: "Önüme önemli bir fırsat çıktı ve bu nedenle PSV'den ayrıldım"

"Takımın nasıl oynamasını istediğim konusunda düşüncelerim değişmeyecek"

"Topa sahip olan bir takım olmak istiyoruz"

"Stadın dolu olması bizim için fantastik bir durum oluşturur"

"Burada en önemli olan nokta, bir takım inşa etmek"

Mustafa AKIN / İstanbul,

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Phillip Cocu ve sarı lacivertli yöneticiler katıldı. Cocu, törende kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bugün başkan olarak, yönetim kurulu olarak ilk defa bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Gönlümden geçen, arzum, dileğim, başkan olduğum müddetçe, umarım bir dönemden fazla olur, İlk ve son teknik direktör anlaşmamız olur. Bunun için de bizden beklentiyi biliyoruz. İnşallah hep beraber Damien Comolli liderliğinde Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünde hep beraber nice başarılara imza atarız ve hep bir sonraki başarının nasıl olacağını sizlerle paylaşırız. Phillip'e, ailesine, yardımcısına, Türkiye'ye, İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye hoşgeldiniz diyoruz. Damien'la bir senedir çalıştığımızı söylemiştim. Bu törende de hem futbolcu tarafında, hem teknik direktör tarafında ciddi çalışmalar yaptığımızı, bu çalışmaları yaparken istatistikler kullandığımızı ve belli bir felsefe, belli bir vizyon ve anlayış çerçevesinde hocalarımızı önceliklendirdiğimizi, bununla beraber bir Türk hocayla devam edeceğimiz takdirde bunun Aykut hoca olacağını söylemiştim. Aykut hocaya, Fenerbahçe'ye hem geçtiğimiz sezon, hem bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, hem bir başkan, hem de bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe söz konusu ise Aykut hocanın bir teknik direktörden fazlası olduğunu söylemiştim. Bir kez daha bu duruşu sergiledi. Dedi ki, ben çalışmayacağım bir müddet, lütfen benim ekibimin haklarının korunmasında sizden destek istiyorum. Biz de sadece ekibiniz değil, sizin de hakkınız korunacaktır, bu sizin hakkınızdır dedik. Aykut hocanın ekibi ile hocamız Phillip Cocu, çalışmaya başlayacak. İstedikleri ile devam edecek. Yani belli bir devamlılık sağlanacak. Bu anlayış için hem Aykut hocaya, hem de ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

KOÇ: "ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEYA TRANSFER SÖZÜ VERMEDİK, BİR KÜLTÜR SÖZÜ VERMİŞTİK"

Teknik direktör çalışmalarının seçimle birlikte start aldığının altını çizen Koç, "Göreve gelince, dediğim gibi yaptığımız çalışmalar neticesinde öncelikler yaptık. Sayın Cocu'nun bizim en çok dikkatimizi çeken tarafı, tabii ki 4 senede 3 şampiyonluk çok önemli. Baktığınız zaman PSV'ye en kuvvetli takım değildi. Buna rağmen 4 senede 3 şampiyon oldu. Bununla beraber, yeni bir kariyer arzu etmesi, yeni başarılara yelken açma arzusu, bizim aslında isteklerimiz doğrultusundaydı. Çünkü Fenerbahçe gerekli zemini sağlayan bir kulüp. Bununla beraber yaptığımız istatistiklere baktığımız zaman, hocamızın oynattığı oyuncuların bireysel performanslarına da büyük katkı sağladığını gördük. Münferit performanstan çok takımın performasına önem vermesi, genç oyunculara imkan tanıması ve kariyerindeki altyapılardaki tecrübesi ve orada yaşadığı başarıları var. Benim seçim kampanyamda felsefe dediğim buydu. Şampiyonluk sözü vermedik, transfer sözü de vermedik. Bir kültür sözü vermiştik, hocamız da öne çıkan hocalardan biriydi bu doğrultuda. Bu camianın nasıl temsil edileceği de önemli. Phillip Cocu'nun hem saha içinde, hem saha dışında liderlik özelliği, hayata pozitif bakışı ve şartlar ne olursa olsun çok sakin oluşu bizi etkiledi. Evet alternatiflerimiz vardı. Seçilene kadar hiçbiriyle direkt temasa geçmedik. Seçilir seçilmez ilk Damien'i aradım, bu iş oldu haydi çalışmaya başlıyoruz dedim ve Cocu ile temasa geçtik. Şimdi buradayız. Çok yoğun çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"DUYURMAYA YAKIN OLDUĞUMUZ OYUNCULAR OLABİLİR"

Transferler ile ilgili açık kapı bırakan Ali Koç, "Prensip olarak bir şey imzalamadan bir şey açıklamayı doğru bulmuyorum. Hem nazar değmesin diye, hem de iş bozulmasın diye açıklamıyorum. Yakınlaştığımız, duyurmaya yakın olduğumuz oyuncular da olabilir. Birkaç hafta daha sıkı pazarlık yapmamız gereken oyuncular da olabilir. Esas gerçek, Finansal Fair Play'in bize getirmiş olduğu, manevra alanımızı daraltan şartlar. Kiralık oyuncu modeline daha çok yoğunlaşacağız. Kiralık modeline yoğunlaşınca, son ana kadar beklediğiniz de oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne kadar takımı hazır etmek önceliğimiz. İnşallah 6-7 Ağustos geldiği zaman takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur ama Şampiyonlar Ligi'ndeki elemeler ne olursa olsun, ondan sonra da transfer sezonu devam edecek. Bazı transferler olabilir" ifadelerini kullandı.

COMOLLI: ''HOCAMIZIN BEĞENDİĞİ BAZI OYUNCULAR VAR, ONLARI TAKİP EDİYORUZ"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bazı oyuncular ile görüşme halinde olduklarını belirterek, "Bazı oyuncular ile görüşüyoruz ancak biz doğru anda bu açıklamaları yapmayı doğru buluyoruz. Son derece açık ve şeffaf şekilde bu açıklamaları yapmayı doğru buluyoruz. Hocamızın beğendiği bazı oyuncular var, onları takip ediyoruz. Doğru ana geldiğimizde bunları açıklamayı doğru buluyorum. Basının biraz manşete ihtiyacı var ama bizim ihtiyacımız olan ise başarılı bir transfer dönemi geçirmek. Bizim için bu gizliliğin sağlanması gerekir. Şu ana kadar Phillip ile tüm görüşmelerimiz bu çerçevede devam etti" dedi.

"GEÇEN SEZON BAŞINDAN BU YANA TAKIMI İZLİYORUM"

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 46 maçın 40'ını izlediğini söyleyen Comolli, "Ben aslında bu takımın maçlarını geçen sezonun başından bu yana izliyorum. 46 maçın yaklaşık 40 tanesini izledim. Güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını biliyorum. Bazı oyuncularla konuşma fırsatı buldum. Bu yöntemi uygulamanın da takımı tanıma anlamında daha doğru olduğuna inanıyorum. Onlarla bu görüş alışverişini yapmak önemli diye düşünüyorum. Phillip ile ilk konuşmamızdan bu yana bu takım ile ilgili konuşuyoruz. Nasıl bir takım oluşturabiliriz, bunu düşünüyoruz. En önemli noktalar bunlar bizim için. Daha şimdiden Phillip'in çok çok fazla maç izlediğini biliyorum aynı benim gibi" diye konuştu.

COCU: ''ÖNÜME ÖNEMLİ BİR FIRSAT ÇIKTI VE BU NEDENLE PSV'DEN AYRILDIM"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu ise sarı lacivertli kulüp ile anlaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Birkaç haftadır görüşme halindeydik. Fenerbahçe ile ilgili planlarımızı konuştuk. Fenerbahçe takımının teknik direktörüyüm artık ve bu bana onur veriyor. Pozitif davranışlarla önümüze bakma arzusundayım. Çok çalışacağız. Takım olarak birlikte durmamız gerekiyor, sadece saha içi değil, saha dışında da bunu yapmalıyız. Çok istekliyim. Yarın ilk antrenmanımızı yapacağız, bununla beraber oyuncuları da daha iyi tanıyacağım. İnsanların yaptığımız işle ilgili pozitif bir düşünceye sahip olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

5 yıldan fazla bir süredir PSV'de görev yaptığını ifade eden Cocu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğunu duydum. En önemlisi doğru adımları atabilmekti. Yeni bir kulüp çıktı önüme, PSV'de yapacaklarımı burada da yapabilirim diye düşündüm. Yeni fikirler önüme çıktı. Sayın Comolli'nin ve yeni başkanımın fikirleri ortaya çıktı. Çok başarılı bir dönem geçirdik PSV'de, artık değişim zamanının geldiğine inandım. Çok önemli bir fırsat çıktı önüme ve bu nedenle PSV'den ayrıldım" açıklamasını yaptı.

"TAKIMIN NASIL OYNAMASINI İSTEDİĞİM KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİM DEĞİŞMEYECEK"

Futbola bakış açısı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Phillip Cocu, "Futbola nasıl baktığım değişmeyecek. Performans açısından, antrenman açısından metotlarım değişmeyecek. Burada yaptığım çalışma farklı olacak, farklı bir kulüp, farklı değerleri var. Farklı detaylar var. Öncelikle takımı tanımam gerekiyor, ligi tanımam gerekiyor. Takımın nasıl oynamasını istediğim konusunda düşüncelerim değişmeyecek. Hep pozitif futbol oynamaya uygun bir takım istediğim değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin birçok maçını izlediğini söyleyen Cocu, "Oyuncuları gözlemlemeye çalıştım. Ama takımı analiz etmenin en önemli yanı, birlikte çalışmaktır. Saha içinde ve saha dışında doğru çalışmaktır. Önce oyuncularla beraber çalışacağız, önce onlarla tanışma sürecimiz olacak. Teknik anlamda neler yapabiliriz, bazı görüşlerimiz var. Sezonun ilk maçına hemen hazırlanmalıyız. Fenerbahçe gibi büyük takımlar kadrolarına oyuncu katarken, kulübe en fazla performansı katacak oyuncuyu ararlar" dedi.

"TOPA SAHİP OLAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Hollandalı teknik adam, Mehmet Topal ile Josef de Souza ikilisi ile ilgili gelen bir soruya, "Her iki sistemi de kullanabilen bir hocayım. Ama bu durum hocaların kalitesine ve tarzlarına bağlı. Önemli olan onlara ne istediğimizi aktarabilmek. Hangi noktaya ve nasıl ulaşmak istediğimizi anlatabilmek önemli. Onlardan maksimum verim alabilmek için bazen iki defansif orta saha da oynayabilirsin. Futbol felsefemiz, geriden oyun kurarak, ne istediğini bilen bir takım olmak. Benim için çok önemli değil defansif orta saha sayısı. Topa sahip olan, çok yaratıcı olan ve çok fazla sahada hareketlilik gösteren bir takım. Bunun için çalışacağız" yanıtını verdi.

Altyapıya bakış açısını açıklayan Phillip Cocu, "Elimizdeki kadroya bakacağız. Daha sonra tabii ki Fenerbahçe'de olduğumuz süre boyunca gözlerimiz açık olacak. Altyapıdaki oyuncuları tanımanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Hollanda'dan buna alışığız. Onların yakınlarında olacağız, kulüp olarak da onları takip etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen A takımla antrenmanlara çıkacaklar, bazıları hazır gelecek, maçta süre verebileceğiz. En önemlisi bu değerlendirmeleri yapabilmek" diye konuştu.

"STADIN DOLU OLMASI BİZİM İÇİN FANTASTİK BİR DURUM OLUŞTURUR"

Fenerbahçeli taraftarların kombineye olan ilgisine yorum yapan Cocu, "Fantastik bir durum oluşturur bizim için stadın dolu olması. Son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer arkanızda çok daha fazla taraftar varsa, çok daha güçlü olursunuz. Rakipleri etki altına alırsınız. Bu sahayı ve atmosferi biliyorum. Maçın başlamasından çok uzun zaman önce taraftarlar tezahüratlara başlamış oluyor. Umuyorum bu pozitif havayı en iyi şekilde koruyabiliriz. Takım bunları yapabilirse, taraftarın desteği de artacaktır. Onlara çok ihtiyacımız olacak, onlarla birlikte çalışacağız aslında. Bu pozitif noktaları duymak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da oynadığı sürenin kendisine neler kattığı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı çalıştırıcı, "Tabii ki katkısı var orada geçirdiğim yılların bana. Çok büyük tecrübeler edindim, dünyanın en üst seviye takımlarından biri oynadım. Baskı altında nasıl çalışılması gerekir, bunu öğrendim, bunu gördüm Barcelona'da oynadığım yıllarda. Ama teknik direktörlük sürecimde de baskı altında nasıl çalışılır bunu görmeye çalıştım. Tüm bu bileşenler, tüm bu edindiğim tecrübeler, beni ben yapıyor. Benim oyun fikrimi, benim oyun tarzımı bu düşüncelerim geliştiriyor. Tecrübeler sizi bir adım öteye taşır. Şu anda Fenerbahçe'de çalışmak için sabırsızlanıyorum. Tekrar aynı şekilde o başarılara ulaşmak istiyorum. Ekibimle beraber burada yapacağımız çalışmalarla, hem oyuncularımıza bunları yansıtmak, hem de neler istediğimizi yansıtmak istiyoruz" dedi.

"BİR ŞEYİ ÇOK İSTİYORSANIZ, HER GÜN ÇALIŞMALISINIZ"

Hollanda dışında ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacağını hatırlatan Cocu, "Avrupa dışında, PSV dışında ilk teknik direktörlük deneyimim olacak. Ama futbolcu olarak farklı ülkelerde forma giydim. Rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Benim içerisinde bulunduğum futbol dünyasında öğrendiğim bu. Bir şeyi çok istiyorsanız, her gün çalışmalısınız. Bu çalışmalarımızı birlikte yapacağımız arkadaşlarla beraber, hep birlikte başaracağız eğer başaracaksak. Her maç bunu sergilememiz, her maç maksimum verimi takımımızdan almak hedefindeyiz. Bizim öncelikle takım içerisinde bu inancı sağlamamız gerekiyor. Çıktığımız yola inanmalıyız. Bu imkanlara sahipseniz, güzel şeyler başarabilme imkanımız vardır" diye konuştu.

Cocu, "Fenerbahçe'ye gelirken kimseye danıştınız mı" sorusuna, "Herkesin farklı bir karakteri ve yapısı vardır. Her Hollandalı hocayı aynı değerlendiremeyiz. Eğer herhangi bir hocadan öğrenebileceğim bir şey varsa, bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Hep kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim diye düşündüm. Frank de Boer'la görüşebilirdim, Dirk Kuyt'la da görüşebilirdim. Fenerbahçe'de uzun süre forma giymiş bir isim. Onlardan benim gelişimime faydalı olarak ne alabilirsem alırım. Onlarla görüştüm" değerlendirmesinde bulundu.

"BURADA EN ÖNEMLİ OLAN NOKTA, BİR TAKIM İNŞA ETMEK"

Tecrübeli oyuncular ile birlikte çalışacağının hatırlatılması üzerine Cocu, "Birlikte çalışacağımız oyuncularla bunun nasıl olacağına bakmamız gerekiyor. Genç oyuncularla çalışırken, onların gelişimine odaklanmanız gerekebilir. Bu nedenle tecrübeli oyuncular olmasının olumlu yanları ortaya çıkabilir. Burada en önemli olan nokta, bir takım inşa etmek. Anahtar nokta bu. Çok sayıda Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. En hızlı şekilde o seviyeye dönmek bizim arzumuz. Çok çalışmalıyız. Temel hedef, birlikte bir takım olabilmek, birlikte güçlü bir takım yapısı oluşturabilmek. Bir iki haftada olabilecek bir şey değil bu. Gitmek istediğimiz bir yön var, bu yolculuğa hep beraber çıkacağız. Takımımızı bu yolculuğa hazırlayacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Cocu, "İspanya'da da futbol çok tutkulu bir hal alabilir. Çok güzel bir oyun bu ve ben bu oyunu oynamayı seven bir insanım. Dolu statlarda karşılaşmaya çıkmayı seven bir insanım. En güzel tarafı da bu zaten. Taraftarların yansıttığı tutku ve istek. Gerçekten Fenerbahçe ile çıktığımız bu yolculuğun parçası olduğum için çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

