Fenerbahçe'de Çetinkaya dönemi sona erdi

İSTANBUL () - Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı idari menajerliği görevini yürüten Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın İdari Menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor; gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.