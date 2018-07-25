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Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

İSTANBUL / Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon...

Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

İSTANBUL /

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışan futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu Futbol Kulübü ile 27 Temmuz Cuma günü Bornova Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

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