Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)