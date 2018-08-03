Fenerbahçe'de Benfica maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL /

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

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