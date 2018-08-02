Fenerbahçe'de Benfica maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön öleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Dün akşamki Cagliari maçının on birinde başlayan sarı-lacivertli oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Benfica hazırlıklarına 3 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)