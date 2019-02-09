Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile salı günü evinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla bitirdi.

Sarı lacivertli takım, Zenit maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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