Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Milli takımlarında yer alan oyuncularımızdan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, kuvvete dayalı teknik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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