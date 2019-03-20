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Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()- Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını yapan sarı-lacivertli...

Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()-

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Futbolcular, idmanın basına açık bölümünde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Milli takımlarında yer alan Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mauricio Isla, Berke Özer ve Eljif Elmas'tan yoksun gerçekleştirilen idman saat 18:00'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Michael Frey antrenmanda yer almazken, Oğuz Kağan Güçtekin takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Valbuena ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Öte yandan kadro dışı bırakılan Yassine Benzia da, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarına bireysel antrenör eşliğinde devam etti. Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani'nin de takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylar

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