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Fenerbahçe'de Ali Koç 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe'de Genel kurula tek aday olarak giren Ali Koç yeniden başkan seçildi! Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda 6 bin 682 üye oy kullanırken Ali Koç oyların 6 bin 459'unu aldı

SPOR 26.06.2021, 18:44 27.06.2021, 01:49 Murat Aydın
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Fenerbahçe'de Ali Koç 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe'de 2018'de başkanlığa seçilen ve olağan genel kurula tek aday olarak giren Ali Koç yeniden başkan seçildi! Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda 6 bin 682 üye oy kullanırken Ali Koç oyların 6 bin 459'unu aldı

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bugün başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapıldı! Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkan seçildi. Ali Koç ve yeni yönetimi, sarı-lacivertli kulübü üç sene daha yönetecek.

6 BİN 682 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Kulübünün üyeleri kongreye yoğun katılım gösterirken 6 bin 682 üye seçimde oy kullandı. 10.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün futbolcusu Caner Erkin de oyunu kullandı.

OYUNU 21. SANDIKTA KULLANDI

Başkan Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ali Koç, kongre üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.

Oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullanan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEMİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için üyelerden oy aldı. Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Fenerbahçe'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde tek aday Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi önceki gece açıklandı. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

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