Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

