Fenerbahçe'de 2 imza birden
Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi
Lens'in transferi haftaya tamamlanacak
Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul
Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.
Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.