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Fenerbahçe'de 2 imza birden

Fenerbahçe'de 2 imza birden Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi Lens'in transferi haftaya tamamlanacak Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı. Edinilen...

Fenerbahçe'de 2 imza birden

Fenerbahçe'de 2 imza birden

Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi

Lens'in transferi haftaya tamamlanacak

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul

Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.
Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.

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