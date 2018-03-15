Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de 10 oyuncu Kadıköy'de Galatasaray derbisi heyecanı yaşamadı.

Fenerbahçe'de Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena Giuliano, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici forma bulmaları halinde Kadıköy'de ilk Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacaklar. Bu oyuncular arasında Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena Giuliano ve Janssen ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a karşı forma şansı bulmuştu. Eljif Elmas lisans problemi, Mehmet Ekici de sakatlıktan ötürü Galatasaray'a karşı forma giyememişlerdi. Bu iki oyuncu Aykut Kocaman'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacaklar.