Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de 10 oyuncu Kadıköy'de Galatasaray derbisi heyecanı...

Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de 10 oyuncu Kadıköy'de Galatasaray derbisi heyecanı yaşamadı.
Fenerbahçe'de Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena Giuliano, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici forma bulmaları halinde Kadıköy'de ilk Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacaklar. Bu oyuncular arasında Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena Giuliano ve Janssen ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a karşı forma şansı bulmuştu. Eljif Elmas lisans problemi, Mehmet Ekici de sakatlıktan ötürü Galatasaray'a karşı forma giyememişlerdi. Bu iki oyuncu Aykut Kocaman'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacaklar.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314