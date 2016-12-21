Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş: 64- 71

İSTANBUL-
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)
Fenerbahçe: Sloukas 16, Ali Muhammed 10, Kalinic 2, Vesely 7, Udoh 15, Datome 5, Antic 7, Nunnally 2, Melih Mahmutoğlu
Darüşşafaka Doğuş: Mehmet Yağmur, Wanamaker 12, Clyburn 20, Moerman 3, Semih Erden 4, Wilbekin 22, Harangody 2, Anderson 2, Furkan Aldemir 4, Bertans, Birkan Batuk 2
1. Periyot: 16-20
Devre: 35-37
3. Periyot: 48-50
Diskalifiye: 15.58 Moerman (Darüşşafaka Doğuş), 22.31 Vesely (Fenerbahçe)
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 5. mağlubiyetini yaşarken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. galibiyetini aldı.