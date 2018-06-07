Fenerbahçe, Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Ali Koç: "İlk adımlarımızı atmaya başladık"

Comolli: "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum"

"Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum"

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, Damien Comolli ile Sportif Direktör olarak 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Damien Comolli, Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubesindeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kuruluna tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak.

Öte yandan Damien Comolli için 12 Haziran Salı günü saat 14:00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlenecek.

ALİ KOÇ: "İLK ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK"

Damien Comolli ile uzun süredir irtibatta olduklarını belirten Başkan Ali Koç, "Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

COMOLLİ: "TARİHİ VE GELENEKLERİ OLAN BÖYLE BİR KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN VE BU AİLEYE KATILMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Damien Comolli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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