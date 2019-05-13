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Fenerbahçe - Çukurova Basketbol: 88-70

İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Fatih Güler FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Plum 27, Zandalasini 11,Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 4, Ayşe Cora 8, Özge Yavaş 2, Stokes 11, Merve Arı, Esra Ural Topuz Çukurova...

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol: 88-70

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Fatih Güler
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Plum 27, Zandalasini 11,Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 4, Ayşe Cora 8, Özge Yavaş 2, Stokes 11, Merve Arı, Esra Ural Topuz
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 16, Gökşen Fitik, Gray 16,Gueye 13, Bone 11, Mestdagh 3, Meltem Avcı 6, Sevgi Uzun 5, Şaziye İvegin Üner
1'İNCİ PERİYOT: 21-13
DEVRE: 46-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-53
BEŞ FAUL: 35.15 Zandalasini (Fenerbahçe)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Çukurova Basketbol'u 88-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyeti elde edecek takımın şampiyon olacağı serinin 4+'üncü maçı 15 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
 

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