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Fenerbahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı

 2017 CEV Kupası erkekler kategorisindeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün 8'li Finaller ikinci karşılaşmasında, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Bulgaristan'dan Levski Sofia takımını 25-12, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0...

Fenerbahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finale çıktı

 2017 CEV Kupası erkekler kategorisindeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün 8'li Finaller ikinci karşılaşmasında, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Bulgaristan'dan Levski Sofia takımını 25-12, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Rakibini ilk karşılaşmada da 16-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 0-3 mağlup eden Fenerbahçe, bu sonuçla 2017 CEV Kupası erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, 2017 CEV Kupası erkekler kategorisi çeyrek finalinde, Fransa'dan GFC Ajaccio takımıyla yarı finale kalma mücadelesi verecek. Temsilcimiz, statü gereği yarı final ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Çeyrek final turu karşılaşmalarının takvimi, ilerleyen günlerde CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) tarafından açıklanacak. Temsilcimiz yarı finale kalması durumunda LPR Volley Piacenza (İtalya) - Trentino Volley Diatec (İtalya) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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