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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman...
SPOR 27.12.2019, 15:46
Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.
Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.
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