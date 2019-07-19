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Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe - Bursaspor: 2-0  İSTANBUL, () - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin iki golü de yeni transfer Vedat Muriç'ten...

Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe - Bursaspor: 2-0 
İSTANBUL, () - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin iki golü de yeni transfer Vedat Muriç'ten geldi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc ve Vedat ilk 11'i ile çıktı. Bursaspor ise karşılaşmaya Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Atanasov, Ozan İsmail, Emirhan, Burak, Onur, Kubilay ve Çağatay ilk 11'iyle başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Abdülcebrail'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Alper topu Vedat Muriç'e yolladı. Vedat Muriç de yaptığı vuruşla sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Fenerbahçe, 2'nci yarıya da hızlı başladı. 50'nci dakikada Tolgay kaptığı topu, Vedat Muriç'le buluşturdu. Kosovalı oyuncu yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe 2'nci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında da Boluspor'u 2-0 ile geçmişti.
Pazar günü kamp çalışmaları doğrultusunda Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hazırlık maçında 22 Temmuz Pazartesi günü Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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